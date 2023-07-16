"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Peygambere karşı gelmek gazâbı celbeder

İbrahim Günay
16 Temmuz 2023, Pazar
Peygambere itâat etmek, Allâh’a itâat etmek gibidir. Peygambere saygısızlık da Allah’a saygısızlık gibidir.

“Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellemi inciten, onu üzen ve ona eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.” (Tevbe, 9/61)

Cenâb-ı Hak Kurân’da pek çok âyette: “Allah ve Resûlüne itâat edin.” “Ey îman edenler! Allah’a ve Resúlüne itâat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.” diyerek sünnete ittiba etmenin önemine vurgu yapmıştır.

“Onlar hâlâ bilmediler mi ki, kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse elbette onun için, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsvaylıktır.” (Tevbe, 9/63)

Peygamberlerini dinlemeyen ve peygamberlerine isyan eden kavimlere çeşitli azaplar gelmiştir.

Yûnus peygamberin kavmi müstesnâdır. Çünkü umûmî musîbetler umûmun hatâsı ve günahları sebebiyle gelir. Böyle durumlarda, halkın ekserisi tevbe, duâ ve istiğfar ederse, belâ ve musîbet gelmez.

İşte Yûnus peygamberi, kavmi dinledi. Halk topluca tevbe, istiğfar ve duâ ettiler. Bu umûmî tevbe ve duâdan sonra Yûnus peygamberin kavmine belâ ve musîbet gelmedi.

Fakat İbrahim Peygamberin kavmi, hz. İbrahim’in ikaz ve uyarılarını dinlemediği için, sinek âfetiyle helâk oldular. Nuh peygamberi de kavmi dinlemedi. Onunla alay ettiler. Hz. Nuh’un oğlu ve hanımı da söz dinlemedi. Cezâ olarak yerden ve gökten sular kaynadı. Meşhur Nuh tufanında suda boğulup helak oldular. Hz. Lût’u da kavmi dinlemedi. Her türlü zulmü ve her çeşit zinayı işlediler. İşledikleri her türlü fuhşiyattan dolayı, Hz. Lût’un kavminin yaşadığı şehirleri Cenâb-ı Hak altını üstüne getirerek helâk etti. Âd kavmine gönderilen Hûd peygamberi de kavmi dinlemedi. Hûd peygamberin kavmi;  ceza olarak şiddetli bir rüzgar ve kasırga ile helâk oldular.

Semud Kavminin peygamberi Sâlih nebi de kavmini ikâz etti. Mermerden yaptıkları saraylarla ve kurdukları 1700 şehirle kibirlendiler ve böbürlendiler. Salih peygamberi dinlemedikleri için onlar da büyük bir depremle helak oldular. Mermerden yaptıkları sarayları ve şehirleri yıkıldı.

Medyen halkına Şuayb nebi gönderildi. Kavmi Şuayb peygamberi dinlemediler. Günah ve isyanları terk etmediler. Onlar da ateşle helâk oldular.

Mûsâ peygamberin kavmi de, Deccal Samîrî’nin altından yaptığı buzağı putuna taptılar. Daha birçok azgınlık ve sapkınlıklarından dolayı çeşitli belâlara maruz kaldılar. Tur dağı tepelerine, başlarının üzerine kaldırılıdı. ”Dağ üzerimize düşecek!” diye korktular. Suları kan olarak aktı.

Çekirge, bit, kurbağa istilası vs. gibi âfetlere uğradılar. Sonunda Hz. Mûsâ’yı dinlemeyen Firavun deccalı ve ordusu Kızıldeniz’de boğularak helak oldular.

Kurân’da anlatılan bu kıssalar hisse içindir. Ders ve ibret içindir.

Klavuzu; nefis, şeytan, bidat ve deccal olanın da başı belâ ve musîbetlerden kurtulmaz. Hem de iki dünyâda da. Kur’ân’da musîbetler konusunda örnek alınacak kavim Yûnus nebînin kavmidir. Onlar da başta peygamberi dinlemediler. Yûnus peygamber onlara kızdı. Onları ikâz etti.

“Çoğunuz yoldan çıktınız. Kibir ve kebâirle kirlendiniz. Umûmunuzun hatâsı ve günahlarından dolayı umûmî musîbet gelecek. Eğer umûmunuz tevbe, duâ ve istiğfarda bulunursanız belâ ve musîbet gelmeyecek ve helâk olmaktan kurtulacaksınız” dedi.

Sonuçta: Yûnus peygamberin kavmi Hz. Yunus’u dinlediler.Topluca yaptıkları  tevbe ve duâ ile helâk olmaktan kurtuldular.

Îman, istikâmet, ihlas, ibâdet, istiğfar, tevbe, duâ, kitap ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

    Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

    Gazeteciler baskı altında

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

    Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu

    Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

    İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

    İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

    Çiğ sütte zam oyunu

    Altın fiyatları artmaya devam edecek

    Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

    Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

    Depremzede su kuyruğunda

    Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

    İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

    Netanyahu hastaneye kaldırıldı

    Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

    Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetin imtihanlarla sınanırken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz başarılı olmadı mı?
    Genel

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu
    Ahmet BATTAL

    Derenin ardında ne var?
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “kritik eşik” dedikleri...
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda
    Misbah ERATİLLA

    Safranbolu’nun Hasan Feyzi’si, Hafız Ali’nin tam varisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.