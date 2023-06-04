Utanmayı unutturan müstehcenlik

Hayâ, utanma duygusudur. Utanma duygusu insanda fitrîdir ve îmanın alâmetlerindendir.

İbn-i Ömer radiyallahu anhuma rivâyet ediyor: Resûl-i Ekrem Sallallâhu aleyhi ve sellem, utangaçlığının fazlalığı sebebiyle kardeşini îkaz eden Ensâr’dan bir adamın yanından geçti ve “Onu bırak; varsın utansın, dedi. Zîrâ hayâ (utanmak) Îmandandır” buyurdu.

Günümüzde, utanma duygusu, bazı kimselerde unutulmuş. Hayâ ve ar damarları çatlamış.

Şâirin dediği gibi:

“Nemiz kaldı fezâilden / Nemiz eksik rezâilden.”

İblis Cennette; Âdem ile Havvâ’yı kandırıp yasak meyveden yedirdi. Bunun üzerine üzerleri açılıp üryan ve çıplak hâle gelince utandılar. Üzerlerini cennet yaprakları ile kapatmaya başladılar.

Kurân’da anlatılan bu kıssanın mesajı şudur.

“Ey Âdem oğlu dikkat edin! Şeytanın, hedefi 12’den vuran silâhı müstehcenliktir. Açık-saçıklıktır.”

Kebâirin ve ahlaksızlığın lokomotifi müstehcenliktir. Utanmayı unutturan müstehcenliktir.

Hayâ ve ar damarını çatlatan çıplaklıktır. Her türlü fuhşiyatın yolunu açan müstehcenliktir. Kötü ahlakı teşvik eden açıksaçıklıktır.

“Bâtılı iyice tasvir ederek, sâfî zihinleri idlâl eden” müstehcenliktir. İnsî ve cinnî şeytanların ve ifsat komitelerinin her alanda kullandığı silah müstehcenliktir. Televizyon, telefon ve bilgisayarların şerli, kebâirli ve ateşli yollarında yürüten müstehcenliktir.

İnsanın, iki dünyasını da cehenneme çeviren ve geçimsizliklere sebep olan müstehcenliktir. Bazı gazetelerin, dergilerin, mecmuaların, filmlerin ve çeşitli isim ve sanat adı altında günahlara hizmet eden ve utanma duygusunu yok eden müstehcen yayınlarıdır. Bunun ilâcı ise, iffet, hayâ ve helâl dâirede yaşamaktır. Haķîkî huzur ve mutluluk Kur’ân’da ve Peygamberimiz’in güzel ahlâkındadır.

İnsan ve cin şeytanlarının gösterdiği yol ve yaşama tarzı, zehirli bala benzer. İnsanın iki dünyâsını da karartır. Helâket ve felâkete götürür. İnsan ve cin şeytanlarını dost edinen ve onların yolunda yürüyenler kıyamet gününde çok pişman olacaklar.

Hâl-i âlem buna şahittir: “Apaçık düşmanımız olan insan ve cin şeytanının tek hedefi ve görevi, cehenneme insan yollamaktır. Çünkü cehenemin çırası ve odunu insanlar ve taşlardır.” (Bakara sûresi)