"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Sahâbeye yetişilmez

İbrahim Günay
21 Mayıs 2023, Pazar
Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellemin arkadaşları olan Sahâbe, İslâmı yaymada ve tebliğ etmede en güzel örnektir. Sahâbe’nin fedakârlığını, şefkatini, merhametini ve ihlasını peygamberimiz övmüştür.

Onların ihlas,sıdk, takvâ, istikâmet, ibâdet ve mütevazı oluşlarını Kurân, Tevrat ve İncil methetmiştir.

“Islâm dinine girme husûsunda öne geçen ilk Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan râzı olmuştur, onlar da Allah’tan râzı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemîninden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” (Tevbe, 9/100)

Bu âyette Sahabe ve onların yolunda gidenlerden Allâh’ın razı olduğu, onların da Allah’tan râzı olduğu ve cennete girecekleri  müjdelenmiştir.

Cenâb-ı Allah Kurân’da “Ey îman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itâat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur” buyurmuştur. (Ahzâb, 33/70,71)

İşte Sahâbe sıdkta, doğrulukta, Allah’tan korkmada ve takvada en üst seviyede idiler. Onlar: “Allah’ın rızasını nasıl kazanırız, İslamı nasıl yaşar ve tebliğ ederiz!” diyorlardı. Bütün gayret ve himmetleri Allah ve Resûlüne itâat idi. Dünyevî ve şahsî menfeat peşinde değillerdi.Yalan, hile ve aldatmaktan, yılan ve akrepten kaçar gibi uzaklaşırlardı.

Bu bakımdan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Yahûdiler 71, Hıristiyanlar 72, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan sadece biri fırkâ-i nâciye (kurtulan fırka) olacaktır buyurmuştur. Fırka-i nâciyenin, yani kurtulan grubun hangisi olduğu sorulunca da, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Benim ve Ashâbımın yolunda olanlar, kurtulacaktır” buyurmuştur.

Evet imanın temeli; ihlas, sıdk ve doğruluktur. “Müseylime’yi esfel-i sâfilîne düşüren kizb olduğu gibi, Muhammedü’l-Emîn Aleyhissalatü Vesselâmı âlâ-yı illiyyîne (en yüce makâma) çıkaran sıdktır ve doğruluktur... Halbuki şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesâfe o kadar kısalmış ki, âdetâ omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hattâ siyâset propagandası vâsıtasıyla, yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda, bir fiatla satılsa, elbette pek âlî olan ve hakîkat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası, o dükkâncının mârifetine ve sözüne îtimad edip, körü körüne alınmaz.” (Sözler, 446)

Hülasa; erkekler sıddîk ve kadınlar sıddîka olsa, İslam dünyası ve dünya kurtulur. Âyette de ifade edidiği gibi; en büyük kurtuluş Sahâbe’nin izini ve yolunu takip etmektir. Çünkü Kurân’ı en iyi yaşayan ve sünnete en iyi ittibâ eden Sahâbe olmuştur.

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korku tuzağına düşmeyelim

    14 Mayıs seçimleri ve BOP planına dikkat

    Üniversiteler dünya sıralamasında geriledi

    Ülke IMF’lik halden beter

    Galatasaray şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerliyor

    Asıl darbe, iktidarın yaptığı

    “0.5’i kapatmayı bilirdik” dediler

    Sudan’da 850 sivil öldü

    3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Rusya, Obama'ya yaptırım kararı aldı

    Beşiktaş zorlu Adana deplasmanında 3 puan arayacak

    Batı Ege için kuraklık ikazı

    2. tur oy kullanma işlemi başladı

    Şimdi de sinek ve böcek derdi

    Yunanistan da sandığa gidiyor

    Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

    ABD ve müttefikleri Ukrayna'ya F16 dahil dördüncü nesil savaş uçakları gönderecek

    Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için Hiroşima'ya geldi

    Muğla Datça'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Dr. Salih AYTEMUR

    14 Mayıs seçimleri ve BOP planına dikkat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ayasofya’yı açtı diye milletin kaderi bir kişiye teslim edilir mi?”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    14 Mayıs’ta sandık darbesi mi oldu?
    Ahmet BATTAL

    Siyasetteki politikalar ve esnaf bakışı
    C. Said Demirdöğmez

    Zulüm nereden gelirse gelsin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Milletin iradesine saygısızlık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İçimizdeki Müslümanlık
    Risale-i Nur'dan

    Çabuk ümitsizliğe inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.