"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sabır, rıza, dua

İbrahim Günay
25 Mayıs 2023, Perşembe
“Sabır cennet hazînelerinden bir hazînedir” buyuran sevgili Peygamberimiz (asm), başka bir hadislerinde de, “Dînin yarısı sabır, yarısı da şükürdür” buyurmuştur.

Maddî ve mânevî nimetler sabırla kazanılır. Hz. Yûsuf’u, en büyük makam olan Nebîlik, dünya mülk ve makâmına ulaştıran sabır ve takvâsı olmuştur. Çünkü, “Allah sabredenlerle berâberdir ve Allah sabredenleri sever.”

Sevgili, şefkatli ve şefâatli Nebîmiz (asm) “KUL ŞU ÜÇ ŞEYLE DÜNYÂNIN VE ÂHİRETİN BOL NİMETLERİNE KAVUŞUR. BU ÜÇ ŞEY DE ŞUNLARDIR: 1.BELÂYA KARŞI SABIR. 2.KADERE RIZA.

3.REFAH VE BOLLUKTA DUÂ ETMEK” buyurmuştur. (C.Sağir, 2/867)

Cenâb-ı Allah kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemez. Ve hiç bir kula dayanamayacağı hastalık ve belâ da vermez. Bu bakımdan kul, mevcut durumuna razı olmalıdır. Maddî bakımdan kendinden aşağı olanlara bakmalı, mânevî yönden de kendisinden yüksekte olanlara bakıp şükretmelidir. Bir gözü olmayan, iki gözü olmayana bakıp sabretmeli ve durumuna razı olmalıdır. Âhiretteki makamının yüksek olacağını düşünüp sevinmeli ve tesellî olmalıdır.

Hadîs-i kutsîde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur: “Ben kulumu iki gözünden mahrum etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, ona gözlerine karşılık cenneti veririm.”

“Yorgunluk, ağrı, kaygı, keder, acı, tasa ve diken batması vs. gibi herhangi bir şey günahlara keffâret olur“ buyuran merhametli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: “Belâ oranında mümine mükâfat vardır. Cenâb-ı Allah sevdiği kavmi belâ ve musîbetlere uğratır. Kadere rıza, Allâh’ın rızâsını kazandırır. Kaderinden dolayı Allâh’a öfkelenen kişi, Allâh’ın gazâbına mâruz kalır.”

Müjde peygamberi Hz. Muhammed, (asm) şu iki hadisle de musîbetlerin ve duâ etmenin müjdeli yönünü şöyle müjdeliyor:

“Musîbetler, yüzlerin karardığı kıyâmet gününde, sâhibinin yüzünü ak eder.” (C. Sağir, 4/1617)

“Allah bir kulunu severse, kulunun duâ ve niyâzını işitmek için ona musîbet verir.” (C. Sağir, 1/124)

İki dünyada da bol nimetlere kavuşmak istiyorsak; SABIR, ŞÜKÜR, RIZÂ VE DUÂ ilaçlarını kullanmada devamlı olmalıyız. Aradığımızı bulmalıyız ve Allah’ın rızâsına ermeliyiz inşâallah. Çünkü, sabır, şükür, rıza ve duâ iki dünyanın da sevap, mükâfat ve nimetlerini ziyâdeştirir. Allah’ın rızâsını ve  İki dünyâ mutluluğunu kazandırır.

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversitelerimiz, üniversal kimlikten uzaklaşıyor mu?

    AB ile Google arasında gündem 'yapay zeka'

    Fenerbahçe 18. kez Türkiye Kupası'nda finalde

    Umutlar tazelendi

    'Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil'

    Unutma, BOP Eş Başkanı kimdi?

    Gıda fiyatları ilk beş ayda yüzde 30,9 arttı

    Meral Akşener: Bu duruma düşmesi ayıp

    Kızgın, küskün ve kararsızları kazanacağız

    Filistin: ABD çözüm aramıyor

    Ronaldo gol sevincinde “secde” etti

    Konut krizi derinleşiyor

    DSÖ: Ekonomiler yeni salgınlara hazırlıklı değil

    Adım adım 28 Mayıs rehberi - Seçmenler aynı okul ve sandıkta oylarını kullanacak

    Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

    Muğla'da kara yolunda çökme oluştu

    Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin son durum?

    İkinci turda kullanılan yurt dışı oy sayısı, ilk turdaki oy sayısını geçti

    Deprem bölgesinde AKP’nin oyu düştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski bir dostun “yeni CHP” yorumu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bazı din kardeşlerinle siyaseten kardeş olamıyorsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bozdağ’a göre seçimler şaibesiz tamamlanmış!
    Genel

    Umutlar tazelendi
    Mikail YAPRAK

    “Murdardan ellerini çekmeyenler”
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Üniversitelerimiz, üniversal kimlikten uzaklaşıyor mu?
    Cevher İLHAN

    Millet İttifakının hukuk taahhütleri
    Faruk ÇAKIR

    Çözüm aramayanlar
    Genel

    Fenerbahçe 18. kez Türkiye Kupası'nda finalde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.