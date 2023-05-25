Sabır, rıza, dua

“Sabır cennet hazînelerinden bir hazînedir” buyuran sevgili Peygamberimiz (asm), başka bir hadislerinde de, “Dînin yarısı sabır, yarısı da şükürdür” buyurmuştur.

Maddî ve mânevî nimetler sabırla kazanılır. Hz. Yûsuf’u, en büyük makam olan Nebîlik, dünya mülk ve makâmına ulaştıran sabır ve takvâsı olmuştur. Çünkü, “Allah sabredenlerle berâberdir ve Allah sabredenleri sever.”

Sevgili, şefkatli ve şefâatli Nebîmiz (asm) “KUL ŞU ÜÇ ŞEYLE DÜNYÂNIN VE ÂHİRETİN BOL NİMETLERİNE KAVUŞUR. BU ÜÇ ŞEY DE ŞUNLARDIR: 1.BELÂYA KARŞI SABIR. 2.KADERE RIZA.

3.REFAH VE BOLLUKTA DUÂ ETMEK” buyurmuştur. (C.Sağir, 2/867)

Cenâb-ı Allah kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemez. Ve hiç bir kula dayanamayacağı hastalık ve belâ da vermez. Bu bakımdan kul, mevcut durumuna razı olmalıdır. Maddî bakımdan kendinden aşağı olanlara bakmalı, mânevî yönden de kendisinden yüksekte olanlara bakıp şükretmelidir. Bir gözü olmayan, iki gözü olmayana bakıp sabretmeli ve durumuna razı olmalıdır. Âhiretteki makamının yüksek olacağını düşünüp sevinmeli ve tesellî olmalıdır.

Hadîs-i kutsîde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur: “Ben kulumu iki gözünden mahrum etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, ona gözlerine karşılık cenneti veririm.”

“Yorgunluk, ağrı, kaygı, keder, acı, tasa ve diken batması vs. gibi herhangi bir şey günahlara keffâret olur“ buyuran merhametli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: “Belâ oranında mümine mükâfat vardır. Cenâb-ı Allah sevdiği kavmi belâ ve musîbetlere uğratır. Kadere rıza, Allâh’ın rızâsını kazandırır. Kaderinden dolayı Allâh’a öfkelenen kişi, Allâh’ın gazâbına mâruz kalır.”

Müjde peygamberi Hz. Muhammed, (asm) şu iki hadisle de musîbetlerin ve duâ etmenin müjdeli yönünü şöyle müjdeliyor:

“Musîbetler, yüzlerin karardığı kıyâmet gününde, sâhibinin yüzünü ak eder.” (C. Sağir, 4/1617)

“Allah bir kulunu severse, kulunun duâ ve niyâzını işitmek için ona musîbet verir.” (C. Sağir, 1/124)

İki dünyada da bol nimetlere kavuşmak istiyorsak; SABIR, ŞÜKÜR, RIZÂ VE DUÂ ilaçlarını kullanmada devamlı olmalıyız. Aradığımızı bulmalıyız ve Allah’ın rızâsına ermeliyiz inşâallah. Çünkü, sabır, şükür, rıza ve duâ iki dünyanın da sevap, mükâfat ve nimetlerini ziyâdeştirir. Allah’ın rızâsını ve İki dünyâ mutluluğunu kazandırır.

