Zülkarneyn aleyhisselam, gece ordusu ile giderken ordusuna: “Ayağınıza takılan şeyleri toplayın” diye emir verdi.

Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup: “Çok yürüdük ve çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayıp boşuna ağırlık mı yapacağız. Hiçbir şey toplamayalım” diyerek hiçbir şey toplamadılar.

İkinci grup ise: “Mâdem komutanımız emretti, birazcık toplayalım, emre muhâlefet etmeyelim, zira ordunun komutanına itâat etmek gerekir” diyerek az bir şey topladılar.

Üçüncü grup ise: “Komutanımız boşuna bir şey emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır. Bir hikmeti vardır” diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldurdular.

Sabah olunca 3 grup da pişman oldular. Sabah olunca bakarlar ki, meğer bir altın madeninin olduğu alandan geçmişler. Ayaklarına takılan şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar. Bunu anlayınca:

Hiç almayan birinci grup: “Ah! Niçin almadık! Nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü. Keşke bir tane olsa alsaydık” diyerek pişman oludular.

Az alan ikinci grup ise: “Ah ne olaydı. Keşke biraz daha alsaydık! Ceplerimizi, abalarımızı iyice doldursaydık” diyerek kendilerine sitem ettiler.

Çok alan üçüncü grup ise: “Keşke gereksiz, lüzûmu olmayan eşyalarımızı atsaydık, daha çok toplasaydık. Her şeyimizi doldursaydık” diyerek üzüldüler.

Misalde olduğu gibi; kâfir, “Keşke inanıp namaz kılıp oruç tutsaydım” diyerek pişman olacak.

Münâfık; “Keşke riyasız ve ihlaslı amel işleseydim” deyip üzülecek.

Mümin ise; “Keşke gıybet etmeden, gıybet dinlemeden orucun sevabını yok etmeseydim. Beş duyuma da oruç tuttursaydım. Gözüme, kulağıma, dilime ve hayâlime de oruç tuttursaydım. Keşke daha çok salih amel işleseydim. Daha çok tefsir okusaydım. Daha çok imâna ve İslama hizmet etseydim. Altından daha kıymetli vaktimi mâlâya’nî ve faydasız şeylerle zayi etmeseydim” diyerek kaybettiği altın fırsatlara üzülüp pişman olacak.

Fakat şu an; hayatta olanların altın toplama ve altından daha kıymetli fısatları mevcuttur. Bu altın fırsatları değerlendirmek için, cüzî irademiz hizmetimizdedir.

Kâinâtın Sultanı emir vermeye devam ediyor. Bizim iki dünyamızın huzur ve mutluluğu için. Cennette altından ve zümrütten sarayların sahibi olabilmemiz için.