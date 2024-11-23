ŞİİR

Tek başıma bu gece, Düşündüm ince ince, İçten içe bir süre. Baktım aya bu gece, Baktım ona öylece! Hayli zamandan beri, Görmemiştim kameri, Özel çok, özel yeri, Baktım ona öylece, Baktım aya bu gece! Altı kasımda gece, Daldım hayale nice, Baktım ona, iyice, Baktım aya bu gece, Baktım ona öylece! Yedilik hece ile, Şiir yazdım bu gece, Seyrettim uzun süre, Baktım ona öylece, Baktım aya bu gece!

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