ŞİİR - İSA YAKAN

Uyandım erkenden bu sabah yine, Şükür Rabbim şükür Sana binlerce, Baktım dışarıya içten sevinçle, Şükür Rabbim şükür Sana binlerce. * Kazancımıza ya Rab bereket ver, Mutlu geçsin mutlu ay gün seneler, Verme bize verme acıyla keder, Şükür ya Rab şükür Sana binlerce . * Baktım dışarıya camdan şevk ile, Hamdolsun kavuştuk yeni bir güne, Ya Rabbi bu günü hayırlı eyle, Şükür Rabbim şükür Sana binlerce. * Hayatın hayatı sevgiyle barış, Bil gayeni bil sen, istekle çalış, Yoldayız yolda yok burada kalış, Şükür ya Rab şükür Sana binlerce.



Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.