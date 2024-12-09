Uyandım erkenden bu sabah yine,
Şükür Rabbim şükür Sana binlerce,
Baktım dışarıya içten sevinçle,
Şükür Rabbim şükür Sana binlerce.
*
Kazancımıza ya Rab bereket ver,
Mutlu geçsin mutlu ay gün seneler,
Verme bize verme acıyla keder,
Şükür ya Rab şükür Sana binlerce .
*
Baktım dışarıya camdan şevk ile,
Hamdolsun kavuştuk yeni bir güne,
Ya Rabbi bu günü hayırlı eyle,
Şükür Rabbim şükür Sana binlerce.
*
Hayatın hayatı sevgiyle barış,
Bil gayeni bil sen, istekle çalış,
Yoldayız yolda yok burada kalış,
Şükür ya Rab şükür Sana binlerce.