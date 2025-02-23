ŞİİR

Gördüm ayı bu gece, Daldım seyrine nice, Yalnızdı gökyüzünde, Yalnızdı görünürde, Baktım aya bu gece. Dalıp gittim engine, Yoğun duygu içinde, Daldım içten seyrine, Seyrettim uzun süre, Baktım aya bu gece. Yoktu yanında yıldız, Tek idi yapayalnız, Yalnızdı orda yalnız, Uzaktı uzak bize, Baktım aya bu gece. Hâlesizdi çevresi, Özel has yörüngesi, Ulvî çok vazifesi , Duygu fikir içinde , Baktım aya bu gece .

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