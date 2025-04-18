Sırat-ı müstakîm

ŞİİR

Ey mübarek, kutlu yol, Çek bizi, çek kendine. Gidelim o yolda biz, Hiç inhiraf etmeden, Sapmadan yanlış yola. O mübarek yolda biz, Ulaşalım oradan, İstikamet içinde, O özlenen beldeye, O özlenen diyara.

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