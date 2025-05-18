Huzuru aramakla geçti ömür
Ulaşamadık tam burada ona
Yükledik ömre bin bir türlü ah vah
Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda
Hoşgörüyle faziletle sevgiyle
Doğru bilgi fikir ve inanç ile
Yitirdik ilgiyi sevgisizlikle
Elzem bize kulluk hep her dem Hakk'a
Gelir mi gelir mi o kolay bize
Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda
Hoşgörüyle sevgi ile bilgiyle
Doğru bilgi fikir ve inanç ile
Ömrün artı eksileri içinde
Kaçırdık şu altın yılları nice
Geldik artık ömrün son dönemine
Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda
Saygı ile erdem ile ilgiyle
Doğru bilgi fikir ve inanç ile...
İSA YAKAN