ŞİİR

Huzuru aramakla geçti ömür Ulaşamadık tam burada ona Yükledik ömre bin bir türlü ah vah Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda Hoşgörüyle faziletle sevgiyle Doğru bilgi fikir ve inanç ile Yitirdik ilgiyi sevgisizlikle Elzem bize kulluk hep her dem Hakk'a Gelir mi gelir mi o kolay bize Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda Hoşgörüyle sevgi ile bilgiyle Doğru bilgi fikir ve inanç ile Ömrün artı eksileri içinde Kaçırdık şu altın yılları nice Geldik artık ömrün son dönemine Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda Saygı ile erdem ile ilgiyle Doğru bilgi fikir ve inanç ile... İSA YAKAN

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