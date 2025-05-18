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18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Elzem bize

İsa Yakan
18 Mayıs 2025, Pazar
ŞİİR

Huzuru aramakla geçti ömür 

Ulaşamadık tam burada ona

Yükledik ömre bin bir türlü ah vah 

Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda

 

Hoşgörüyle faziletle sevgiyle 

Doğru bilgi fikir ve inanç ile 

 

Yitirdik ilgiyi sevgisizlikle

Elzem bize kulluk hep her dem Hakk'a

Gelir mi gelir mi o kolay bize

Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda 

 

Hoşgörüyle sevgi ile bilgiyle 

Doğru bilgi fikir ve inanç ile

 

Ömrün artı eksileri içinde 

Kaçırdık şu altın yılları nice

Geldik artık ömrün son dönemine

Gitmek gerek gitmek Hakk'ın yolunda 

 

Saygı ile erdem ile ilgiyle 

Doğru bilgi fikir ve inanç ile...

İSA YAKAN

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  • S. Pelin Kurukahveci

    18.5.2025 00:30:27

    Ömür geçti...geldi geçti ömrüm benim..

  • S. Pelin Kurukahveci

    18.5.2025 00:29:43

    Allah razı olsun. Karanlık bir gecede hisli bir şiir okudum. Sağ olun.

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