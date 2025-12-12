ŞİİR

Toprak bitkiyle suya Dost dostla muhabbete Arılarsa çiçeğe Bizlerse, bizler ise Saygı sevgiye hasret Sevgi ekelim sevgi “Dünya kimseye kalmaz” Ulvî çok ulvî sevgi Şâd eyler pek çok dili Güçlendirir sevinci Bizlerse, bizler ise İlgi sevgiye hasret Sevgi ekelim sevgi “Dünya kimseye kalmaz” Âşıklar maşûkuna Gönüller mutluluğa Mecnunlar Leylasına Bizlerse,bizler ise Ulvî sevgiye hasret Sevgi ekelim sevgi “Dünya kimseye kalmaz”

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.