12 Aralık 2025, Cuma
ŞİİR
Toprak bitkiyle suya
Dost dostla muhabbete
Arılarsa çiçeğe
Bizlerse, bizler ise
Saygı sevgiye hasret
Sevgi ekelim sevgi
“Dünya kimseye kalmaz”
Ulvî çok ulvî sevgi
Şâd eyler pek çok dili
Güçlendirir sevinci
Bizlerse, bizler ise
İlgi sevgiye hasret
Sevgi ekelim sevgi
“Dünya kimseye kalmaz”
Âşıklar maşûkuna
Gönüller mutluluğa
Mecnunlar Leylasına
Bizlerse,bizler ise
Ulvî sevgiye hasret
Sevgi ekelim sevgi
“Dünya kimseye kalmaz”
