ŞİİR

Sarıl çok ona içten, Sor, sorgula hayatı, Güzel bak ona içten, Iskalama hayatı. Artsın sevgiyle neşen, Şen olsun ömrün hep şen, Oku, yaz, incele sen, Iskalama hayatı. Geçir gözden ânını, Sorgula hayatını, Düşün hâlini, yarınını, Iskalama hayatı. Yaratmış bizi Sâni, Bezemiş teni Bâri, Fânîyiz burda fânî, Iskalama hayatı.

Okunma Sayısı: 226

