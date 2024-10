ŞİİR

Her devirde O her zaman her an,

Arzda kula nurla devâ Kur’ân ,

Mutlu olur mutlu O’na uyan,

Derde devâ sadra şifâ Kur’ân.

Oku O’nu çok huşû ile sen,

Çekme elem çekme çile sen,

Mutlu ol her dem sevgiyle sen,

Kula bürhân gönle safâ Kur’ân.

Kârlı eyle hep kârlı ameli,

Sağlam kur dâim sağlam temeli,

Ulvî eyle sen ulvî emeli,

Kalbe nur dertlere devâ Kur’ân.

Oku O’nu candan oku çok sen,

Mutlu olur mutlu O’na uyan,

Artsın huzur artsın sevgi neşen,

Derde devâ sadra şifâ Kur’ân.

Çalış, anla, şevkle, istekle sen,

Ayet ayet nazil oldu Kur’ân,

Huzur bulur huzur O’na uyan,

Kula bürhan gönle safâ Kur’ân.

Güzel kullan güzel kalemini,

At gönülden at sen elemini,

Güzel eyle güzel âlemini,

Kalbe nur dertlere devâ Kur’ân.

Nâfi eyle nâfi amelini,

Güzel yazdır güzel sicilini,

Safi eyle safi emelini,

Derde devâ sadra şifâ Kur’ân,

En güzel davet en güzel hitap,

Âciz çok kalem medhinden bîtâp

En güzel kelâm en güzel kitap,

Kula bürhân gönle safâ Kur’ân.