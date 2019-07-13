Alternatif mi, stepne mi?

AKP içinde hayli zamandır hissedilen ve gözlenen, ama değişik sebeplerle açığa vurulamayan ayrışma son dönemde önce Ahmet Davutoğlu’nun çıkışlarıyla, ardından Ali Babacan’ın, kurucularından olduğu partiden ayrılmasıyla iyice su yüzüne çıktı.

Abdullah Gül’ün desteklediği Babacan’ın yanında Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Mehmet Şimşek gibi eski bakanların da yer aldığı belirtilirken, kurmaya hazırlandıkları yeni partiye kaç AKP’li vekilin katılacağı henüz belli değil.

Hatırlanacağı gibi, malûm süreç başladığında partiden ayrılan “cemaat bağlantılı” vekillerin sayısı çok sınırlı kalmıştı. Bakalım, bu defa nasıl bir tablo ile karşılaşacağız?

Erdoğan, Babacan’ı “Ümmeti parçalamaya hakkınız yok” diye uyardığını ve parçalamakla bir yere varamayacaklarını söylüyor.

Babacan cenahındaki değerlendirmeler ise, “Demokrat ve muhafazakâr bir parti olarak yola çıktık, ama gelinen noktada bu çizginin çok uzağına düştük” istikametinde.

Babacan’ın “Son yıllarda pek çok alandaki uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu” sözü de bunun ifadesi. “Pek çok alan”dan kastının, “demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve ekonomideki gidişat” olduğu belirtiliyor.

Davutoğlu da benzer eleştirileri seslendiriyor, ama şu aşamada görünen, Gül-Babacan hareketinde ona pek sıcak bakılmadığı.

Sürecin devamında durum ne olur, göreceğiz. Ama her iki hareketin de iki cenahtan farklı tepkiler alması mukadder görünüyor.

Bunlardan biri, AKP içinde bizzat Erdoğan’ın başını çekip dillendirdiği “Bize ihanet ettiler, sırtımızdan hançerlediler” yaklaşımı.

Diğeri ise dışarıdan gelen “Sabah-ı şerifler hayrolsun! Ayyuka çıkan bunca hukuksuzluk yapılırken neredeydiniz? Dahası, bunların epeyce bir kısmı sizler sorumlu mevkilerde iken yapıldı, sıyrılamazsınız” gibi tepkiler.

Böyle bir çifte ateş arasında kalmanın dezavantajı ile yola çıkmaya hazırlanan AKP kaynaklı yeni oluşum(lar), fena halde bunalmış olan toplumdaki alternatif arayışını fırsat olarak değerlendirmeye çalışacaklar.

AKP’nin alternatifi mi, stepnesi mi olacaklarını ise performansları ortaya koyacak.

Hayırlısı olsun diyelim.