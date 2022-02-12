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12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Beklenen buluşma

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Şubat 2022, Cumartesi
Ne zamandır gündeme getirip çağrısını yaptığımız buluşma bugün nihayet gerçekleşiyor. Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle bir araya gelip ortak çalışma yürüten 6 partinin liderleri aynı masa etrafında toplanarak kamuoyu önüne çıkacak, birlikte fotoğraf verecek ve ortak açıklama yapacaklar.

Bu buluşmanın tahakkuku için yoğun çaba gösteren Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi:

“Bu fotoğraf son derece değerli. O fotoğrafta demokrasiyi isteyen liderler bir arada olacak. Sadece bizim açımızdan değil, dünya demokrasi tarihi açısından da önemli.”

Şu ifadeler de CHP liderine ait:

“Ortak paydamız var. Demokrasi, insan hakları, devletin saydamlığı, adalet, din ve vicdan özgürlüğü. Türkiye açısından bu son derece önemli. Yıpranan bu değerlerin tekrar inşasını öngörüyoruz: Ülkemizde demokrasi, adalet, insan hakları niye olmasın? Bunlar olmalı ki, Türkiye büyüsün, gelişsin.”

Aslında bu değerler günümüz dünyasında tartışma konusu olmaktan çıkmış, çünkü medenî ülkelerin hayatına yerleşmiş bir ortak paydayı ifade ediyor. Ama ne yazık ki tek adam rejimiyle birlikte bunların çok uzağına savrulduk. Onun için, bu ortak paydanın yeniden ihya ve tahkim edilmesi çok önemli.

Partilerin böyle bir gündem ve hedefle bir araya gelip ortak çalışmalar yapmaları da.

Bu çalışmalarda, işin tabiatından kaynaklanan zorluklar, bizim siyaset kültürümüzün böylesi birlikteliklere pek alışık olmayışı, partilerin kendi içlerinde de konunun özünü kavramakta zorlananların varlığı, iktidar cenahından gelen provokasyonlar ve söz konusu partilerde bunlara çanak tutup fırsat veren yanlışlar ve ilaveten bazı liderlerin sağlık sorunlarının zuhur etmesi gibi sebeplerle yaşanan gecikmeye rağmen, sonucun liderler tarafından toplu halde kamuoyuna deklare edilmesi aşamasına gelinmesi de.

Evet, hayırlı işlerin muzır manileri eksik olmuyor. Ama önemli olan, bunlara takılmamak; tam tersine her birini tek tek aşarak sabır, sebat ve kararlılıkla hedefe yürümek.

Hedef herkes için adalet, hukuk, demokrasi, hak ve hürriyet, kanun hâkimiyeti, ortak akıl, meşveret, eşitlik, ayrımsız hizmet, şeffaflık, denetim, kalite, dürüstlük, ahlâk...

Demokratik hukuk devleti...

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