"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Müfritane irtibat ve meşveret

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Mayıs 2024, Cumartesi
Kutlular Ağabeyin hizmet hatıralarında, Zübeyir Ağabeyin vefatından sonra, o güne kadar birlikte çalıştıkları hizmet arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı anlattığı kısım bilhassa manidar.

Orada muhataplarına “Bundan sonra her işimizi meşveretle yürütüp aramızda mesafe açıklığına ve boşluğa meydan vermeyelim, aksi halde araya girip işletmek isteyenler olur” demiş.

Cemaat ve şahs-ı manevî olmanın gereği de bu. Ve en başta Üstad sağlığında talebelerini hep meşverete yönlendirmiş, “Benim de bir reyim var, karar meşveretin” demiş. Zübeyir Ağabey de Üstadın vefatından sonra, Nur talebelerini meşveret sistemi etrafında bir araya getirip öyle devam etmiş.

Bunun hele günümüzün son derece çetin ve zorlu şartlarında ne kadar önemli olduğu, yaşanan hadiselerle defalarca tasdik ve teyid edilmiş.

Bilhassa hariçten gelen saldırı ve taarruzların şiddetlendiği, dahilî fitnelerin de kızıştırıldığı dönemlerde tesanüdü muhafaza edip güçlendirmek için, meşveret mekanizmasını çok iyi çalıştırmak lâzım.

İletişim ve işleyişte asla en ufak bir boşluk bırakılmamalı ki, ard niyetliler fırsat bulamasın.

Müfritane irtibat alabildiğine sıkı, canlı ve dinamik olmalı ki, şahs-ı manevî demir gibi bir sebat, çelik gibi sarsılmaz bir metanet ve hiçbir şekilde zaafa düşürülüp teslim alınamayacak bir kale gibi sağlam bir dayanışma içinde olsun.

Yarım asrı aşkın zorlu süreçte Yeni Asya camiasının nice saldırı, badire ve fitneyi aşıp dimdik ayakta kalabilmesi ve kırıksız çizgisinde hiçbir sapmaya meydan vermeden yola devam edebilmesi, bu manalara sarılması sayesinde mümkün oldu.

Zaman içinde yaşanan birtakım münferit ve mevziî kopuşlar ise, bu manalardan uzaklaşmanın acı ve sıkıntılı neticeleri olarak ortaya çıktı.

Ne yazık ki bu uzaklaşma, ana istikametten sapanları Risale-i Nur’daki temel ölçü ve prensiplerle tamamen çelişen savrulmalara sürükledi.

Her hal ve şartta meşveret esasından şaşmayan Yeni Asya camiası ise aynı çizgideki yürüyüşüne artan bir kararlılıkla yola devam etti ve ediyor.

Özellikle zor zamanlarda bu sağlam duruşu koruyup daha da muhkemleştirerek sürdürebilmenin yolu da meşvereti çok sıkı tutmaktan geçiyor.

Sonuç olarak: Hedefimiz Üstadın dediği gibi “Muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun” şiarı ve parolasıyla hizmete devam etmek olmalı.

Okunma Sayısı: 567
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın özgürlüğünde durum “çok vahim”

    İnkar edilen ticaret şimdi de durduruldu

    Biden: Otoriter ve kanunsuz değiliz - Gösterilere polis şiddeti giderek artıyor

    İliç için resmî itiraf

    Kemer sıkma yeni başlayacak

    AKP zenginlerden yana

    Soframızdan bir dilim ekmek daha çaldınız

    İsrail 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti

    Kemal Ural’ı rahmetle anıyoruz

    OECD’den Türkiye için ürküten enflasyon tahmini

    Asıl kararı Meclis vermeli

    Vatandaş: Umudumuz kalmadı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 70’e dayandı, ENAG'a göre enflasyon yüzde 124,35 oldu

    İngiltere üniversiteleri de Filistin için ayakta

    Bu iktidarla anayasa yapılmaz

    Gazze’de insanlığın en karanlık rekorları kırılıyor

    Resmi ideoloji ile reform olamaz

    Edirne için Bulgaristan ve Yunanistan'daki depremlere de dikkate almak lazım!

    Kesin seçim sonuçları 6 Mayıs'ta açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müfritane irtibat ve meşveret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Boyuna dolanan ameller
    Eşref Mert

    Nevşehir’in ve Nurcuların gülü Gülüm: Adem Akdemir Ağabey
    Ali HAKKOYMAZ

    Güneşi bekleyenler ülkesi - Ân diyarı (37)
    Osman ZENGİN

    Yabancı levha mı?
    Cevher İLHAN

    Gündemi sabote katakullisi
    Ahmet BATTAL

    Beni dünyadan çağırma
    Genel

    Kemer sıkma yeni başlayacak
    Genel

    İliç için resmî itiraf

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.