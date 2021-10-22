"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Cumhurbaşkanlığı, basın ve Yeni Asya

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ekim 2021, Cuma
Öncesi hakkında bilgimiz yok, ama Korutürk ve Evren dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü olarak Ali Baransel’in görev yaptığını hatırlıyoruz. Sonrasında Özal’ın basın sözcüsü Kaya Toperi oldu.

Demirel’in basın sözcüsü olmadı, onun yerine Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi ihdas edildi. Bu merkezin görevi Cumhurbaşkanının konuşmalarını hazırlamak, faaliyetlerini ve programını basına duyurmak ve Çankaya Köşkü’nün basınla ilişkilerini düzenlemekti.

Bu ilişkilerin en sağlıklı ve düzgün olduğu dönem o dönemdi. Demirel’in demokrat kişiliğinin yansıması bu sonucu doğurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nde görev yapan kadro da demokrat, ehil, liyakatli, dinamik ve enerjik insanlardan oluşuyordu.

Onun döneminde Çankaya’nın kapıları hemen hemen bütün yayın organlarına açıktı.

Demirel senede iki defa gazete temsilcilerini Köşk’e davet ederek mülâkat verir, sorularını cevaplandırır; resepsiyon ve basın toplantılarına ayrım yapılmaksızın bütün yayın organları çağrılır; dış geziler de yine aynı kucaklayıcı tavır ve yaklaşımla organize edilirdi.

Yeni Asya da bu listelere hep dahil edildi.

Rahmetli Kutlular Ağabeyle birlikte, resepsiyonların tamamına katıldık. Ayrıca çok sayıda özel randevu ve görüşmemiz oldu. 41 ülkeye yapılan resmî gezilere de iştirak ettik.

Demirel’den sonra Sezer döneminde resepsiyonların davetli listesinden çıkarıldık.

Sezer’le birlikte dış geziler de tarihe karıştı.

Gül’ün cumhurbaşkanlığında resepsiyonlarına yine davet edilmeye başladık. Ama yeniden başlayan dış ziyaretlerden dışlandık.

Erdoğan devrinde ise bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonra, dışlanmanın da ötesinde, çok farklı muamelelere maruz kaldık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı eliyle, sürekli kartlar dahil, basın kartlarımız gasp edildi ve gri pasaportlarımız verilmedi.

Eşzamanlı olarak, Basın İlan Kurumu, yarım yüzyıllık resmî ilan hakkımızı gasp etti.

Basın ve Yeni Asya tarihinde, darbe dönemleri de dahil olmak üzere hiçbir zaman benzeri görülmemiş ve yaşanmamış olan bu hukuksuzluklara karşı hukuk mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar da edecek.

Ve inanıyoruz ki, hukuk yine tecellî edecek.

Yine inanıyoruz ki, o gün yaklaşıyor.

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Bir hekime 150 hasta düşüyor''

    İklim krizinin sağlığa etkileri artıyor

    Sıradaki tehdit, bağımlılık pandemisi

    Son 24 saatte 28465 vaka ve 198 ölüm gözlemlendi

    Kart da harcama da arttı

    2022 bütçesi çiftçiye ‘üretme’ diyor

    Gözlukuyu köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor

    33 günde 2185 bina kül oldu

    Prof. Dr. Çokuğraş'tan aşı çağrısı

    Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. sınavına çıkıyor

    Tunceli'de bir askerimiz şehit oldu

    Merkez Bankası faizi düşürdü

    Erdoğan'dan seçim açıklaması

    Kuzey Kore'den füze eleştirilerine tepki

    Dünya genelinde Kovid-19'u atlatanların sayısı 220 milyonu geçti

    Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3,6 azaldı

    Ağırlık merkezi Mecliste olacak

    Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu

    AB kriterleri yerine getirilmeli

    İlerleme raporu yine gerilemelerle dolu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhurbaşkanlığı, basın ve Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Cuma hutbesi Türkçe olur mu?
    Ahmet BATTAL

    Devr-i sabık zaten olur da…
    Şükrü BULUT

    İkinci Avrupalılar Brüksel’i ahlâksızlıkla dağıtmaya çalışıyorlar…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Göz enerjisi ve nazar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karaosmanoğlu ve Hürriyet Partisi denemesi
    Faruk ÇAKIR

    Kızalım, ama kime?
    Fatih Yokuş

    İmam hatipler ve siyaset
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.