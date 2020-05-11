Beethoven'dan Hz. Muhammed (asm) ve Kâbe İlâhisi

Ünlü müzisyen Ludwig van Bethoven’in 1811 yılında bestelediği “Derviş Korosu” adlı eserinde Almanca olarak Hz. Peygamber (ASM) ve Kâbe yüceltilmiş.

Ünlü müzisyen Ludwig van Beethoven (1770-1827) Türk müziğine ilgi duyan sanatçılardandı. Beethoven’ın Türk müziğine 1808’de başlayan ilgisi, bestelediği Türk özelliklerine sahip eserlerle ölümüne kadar gelişerek devam etti. Yazdığı birkaç Türk Marşı‘nın da ötesinde, en son ve en büyük eseri kabul edilen 9. Senfoni’nin son bölümüne, mehter müziğinin özelliklerini yansıtan bir ‘Türk Müziği’ bile eklemiş. Ama Beethoven’ın Türk müziği hakkında zannedilenden daha fazla bilgi ve ilgisi olduğu kesin.

Türkiye’de hiç sahnelenmediği için dikkat çekmemiş

Buna rağmen 19. yüzyılın başında Osmanlı yönetimine karşı başlayan Yunan İsyanı’nı da sempatiyle karşılamıştı. 1811 yılında bestelediği “The Ruins of Athens / Die Ruinen von Athen “ (Atina Harabeleri) adlı sahne yapıtında Yunan isyanını yüceltmişti. Bu açıdan içinde bir “Türk Marşı” barındırsa da esere Türkiye’de mesafeli yaklaşılmış ve -bildiğimiz kadarıyla- hiç sahnelenmemişti. Eserin üçüncü koro parçasında Beethoven, -dinlediğiniz- “Derviş Korosu” (Chor der Derwische / Chorus of Dervishes) adlı bir esere yer vermiştir. Eserde Almanca olarak Hz. Peygamber ve Müslümanların kıblesi Kâbe yüceltilmekte. Beethoven “Derviş Korosu”nu bestelerken Fransız tüccar Jean Antoine du Loir’ın İstanbul’da dinleyip 1654’te Paris’te yayımladığı notalardan yararlanmış. ‘Atina Harabeleri’ bugüne kadar bir bölümü dışında Türkiye’de hiç sahnelenmediği için durum kimsenin dikkatini çekmemiş. Kollarınızın kıvrımlarında ayı taşıdınız ve paramparça ettiniz. Kâbe! Muhammet! Işıltılı Burak’a bindin ve yedinci cennete uçtun Büyük Peygamber! Kâbe!