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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Can Kardeş Haziran sayısı çıktı: Hem bayram, hem karne sevinci

03 Haziran 2019, Pazartesi 01:12
Can Kardeş 353. sayısında ‘İki Sevinç Bir Arada’ diyerek Ramazan Bayramı ve karne sevincinize ortak oluyor.

Türkiye’nin en köklü çocuk dergisi Can Kardeş 353. sayısında “İki Sevinç Bir Arada” diyor. Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Veda ederken bayramı çifte karşılamak” başlıklı yazısında, hem bayram gününe hem de karne sevincine atıfta bulunarak çocukların“iki sevinci” bir arada yaşadıklarını hatırlatıyor. Ramazan Bayramı’nda dargınların barışması gerektiğini hatırlatan Kadıoğlu, karneleri eline alan çocukların da “tatil programı” yapmadan çıkmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Bayram sabahı ne yapıyorsunuz? 

İsmail Tezer’in kaleme aldığı; “Bayram Sabahı” başlıklı yazıda, kahramanımız Arif, tuttuğu oruçların, kıldığı teravih namazlarının ve yaptığı bütün iyiliklerin ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevincini yaşıyor. Arif aynı zamanda bir bayram sabahında ailesiyle birlikte mutlu bir kahvaltı ederken, öğrendiği yemek duâsını da okuyor. Derginin eğitici ve öğretici köşesi Makas Eller’in yazarı Şule Gülgün’de bayramı unutmamış ve en kolay malzeme ile arkadaşlarına minik hediyeler hazırlamak isteyenlere tüyo veriyor.

Sümsük deyip geçmeyin

Merakla beklenen Hayvanlar Âlemi’nin bu sayı konuğu: Sümsük Kuşu. Mavi ayaklı sümsük kuşu, görselleri ile sayfalara renk katıyor. Birbirinden ilginç yeteneklerini kendi diliyle aktaran sevimli sümsük, mavi ayaklı olmanın yanı sıra acaba hangi yeteneği ile öne çıkıyor? Merak edenler, hemen Can Kardeş’e müracaat etsin.

Nasıl bir kahraman olmak isterdin?

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle çevremizin, sağlıklı bir hayat için ne kadar önemli olduğunu hatırlatılırken, haber sayfasında bakın, neler var? Evet, “Ne Haber” köşenin yazarı Kübra Örnek Çevreyi koruma bilinci aşılayan ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) faaliyetlerini Can Kardeş okurları için derledi. En sevimli sayfalardan biri olan Mikrofon Sende de ise, Şulenur Yaşar çocuklara ilginç bir soru soruyor: Nasıl bir kahraman olmak isterdin? Çocuklar neler demiş neler? Faaliyet kahramanından tutun, eğitim kahramanına kadar bir dizi şaşırtıcı cevaplar… Devamı mı? Okuyun öğrenin.

Çizgi kahramanlara bayramda tatil yok

Dergini çizgi karakterleri Uçan Çocuk bayramda balonlarını uçuran çocuklara balonlarını iade ederken, acaba kime, nasıl yardım edecek? Vız Vız Arı “akıllı” olduğunu tescil etmek için nasıl bir yöntem geliştiriyor? H2 Nur (HaşİkiNur) Harry Potter’i bile şaşırtacak hangi formül üzerinde duruyor? Mizah sayfasında hangi komik espriler yer alıyor? Rahmetli usta Vehip Sinan’ın Yarışçık Kaplumbağası ne durumda? Asya bu sayıda hangi bilim adamını konuk ediyor? Çizgilerle Kıssalar bölümünde hangi kıssa yer alıyor? İşte bu soruların cevabı, tabiî ki yine Can Kardeş sayfalarında yer alıyor. Hatta yepyeni bir sayfa ile merhaba diyen Can Kardeş, “Resfebe”yi okurlarına tanıtıyor. Dergi öylesine dolu ki… Bilmece-Bulmaca, Hikâye, Bizden Haberler, Origami, Bir Fikrim Var... Seçenek bol. Bayram ve tatilde Can Kardeş’i yanınızdan ayıramayacaksınız.

Okunma Sayısı: 85
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