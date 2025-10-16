“Sanatta İslâm, İslâm’da Sanat” kongresi

Erzurum'da yerli ve yabancı 100'ü aşkın ilim insanının katılacağı "Sanatta İslâm, İslâm'da Sanat" uluslararası kongresi başladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde üniversitenin Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda IRCICA Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, gelenekte âlimlerin hepsinin şair olduğunu ve hikmet söylediklerini belirterek, "Günümüzdeki İslâmî ilimler sığlaştırıldı. İslâmî ilimlerden sanat, estetik, hissiyat dünyası çekilince 'İslâm dini eşittir hukuk' hâline geldi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin farklı üniversiteleri başta olmak üzere Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden katılımcıların yer alacağı kongre, 12 çevrim içi ve 6 yüz yüze oturumla 17 Ekim'de sona erecek. AA

Okunma Sayısı: 126

