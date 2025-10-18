"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Konya kitap günleri başlıyor

18 Ekim 2025, Cumartesi 11:18
12. Konya Kitap Günleri bugün Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde başlıyor. 18-26 Ekim arasında açık olacak fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverleri kitapla buluşturuyor.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek olan fuara, yüzlerce seçkin yayınevi katılıyor. Milyonlarca kitap, yazarlar ve imza günleri, konferanslar, seminerler, atölyeler ve yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerini bekliyor. 

Yeni Asya Neşriyat Konya Kitap Günleri’nde

12. Konya Kitap Günleri Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve birçok seçkin eseriyle 311 nolu stantta ziyaretçilerini bekliyor.

Sami Cebeci’nin imza programı

Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Sami Cebeci 25 Ekim Cuma günü Konya Kitap Günleri’nde kitaplarını imzalayacak ve aynı yerde bulunan Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 12:00-13:00 arasında “Birlik ve demokrasi” konulu bir konferans verecek. Cebeci, aynı günün akşamında saat 20:00’de ise Bediüzzaman Külliyesi’nde düzenlenecek bir seminerle Konya’daki programını sürdürecek.

Kitaplarla aile olmak

Konya Kitap Günleri bu yıl “Geçmişten geleceğe kitaplarla aile olmak” temasıyla çıkıyor. Ulusal ve yerel yazarların, akademisyen ve sanatçıların farklı konu başlıklarıyla yer alacağı 12. Konya Kitap Günleri’nde; edebiyat, tarih, sosyoloji, çocuk edebiyatı, şiir ve roman türlerinde de özel söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince farklı tarzlarda konserler ve müzik dinletileri de etkinliği renklendirecek. 12. Konya Kitap Günleri, 18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

