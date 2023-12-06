Film çekmek de ekip işi - İstanbul Vefa'da ''Kısa Film Okulu'' programı yapıldı

İstanbul'da düzenlenen bir seminer programında katılımcılara bilgi veren yönetmen Osman Gökmen, "İyi filmler ancak bir ekip çalışmasıyla mümkün olabilir" dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

İstanbul Vefa'da düzenlenen "Kısa Film" konulu seminer programı 2 ve 3 Aralık 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun ilgi göstermesiyle gerçekleştirildi.

Vefa'daki "Mehmet Kutlular Salonu"nda düzenlenen programda Osman Gökmen, Ali Serdar Beykoz, Bahri Güngördü ve Hasan Güneş, programa katılanlara kendi sahalarıyla ilgili seminerler verdi.

İçerik üretiminde format, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği konusunda bilgiler veren yönetmen Osman Gökmen, "İlgi çekici bir film yapabilmek için en başta iyi bir 'format' geliştirmek gerekir. Günümüzde iyi filmler ancak bir ekip çalışmasıyla mümkün olabiliyor. Yönetmen, çekeceği filmin dönemini de iyi bilmeli ve aynı zamanda çok iyi bir müzik bilgisi de olmalı. Bazı filmler müzikleriyle öne çıkar. Ekip çalışması olmadan kaliteli filmlerin yapılması mümkün değil" dedi.

Yönetmen Osman Gökmen ayrıca kamera açıları, kamera çekimlerigibi konularda da uygulamalar yaptı.

SENERYOYU BENİMSEYEN OYUNCULAR FİLMİ BAŞARILI YAPAR

Senaryo yazımı ve konusunda bilgi veren Ali Serdar Beykoz, "İyi senaryo için çok iyi araştırma yapmanız gerekir. Oyuncuların senaryoyu benimsemesi de filmin başarısı için önemli bir sebeptir" dedi.

Film müzikleri konusunda bilgi veren Bahri Güngördü de "Müzik başlı başına bir derya. Müziğin görüntüleri desteklediği ve beslediği filler her zaman öne çıkar. Yönetmenin aynı zamanda iyi bir müzik bilgisi olması da temenni edilir" dedi.

Hasan Güneş de, video kurgu konusunda programa katılanlara bilgi verdi.

Vefa-Süleymaniye'deki merkez binasında iki gün devam eden kısa film seminerine katılanlar programa katılmış olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler ve "Burada öğrendiğimiz bilgiler bizim için teşvik edici oldu. Bu bilgilerle yola devam edeceğiz" dediler.