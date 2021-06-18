Hak-İş’ten fotoğraf yarışması

Türkiye’de emeğin en büyük temsilcilerinden olan HAK-İŞ Konfederasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla “emeğin ve emekçinin” görünürlüğünün arttırılması amacıyla HAK-İŞ 2. “Emek” Temalı Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitesinden başvuruda bulunabilecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşen Emeğe Saygı temalı kısa film yarışmamızla dünya genelinde bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Emek temalı fotoğraf yarışmamızla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.