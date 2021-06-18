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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Hak-İş’ten fotoğraf yarışması

18 Haziran 2021, Cuma 17:30
Türkiye’de emeğin en büyük temsilcilerinden olan HAK-İŞ Konfederasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla “emeğin ve emekçinin” görünürlüğünün arttırılması amacıyla HAK-İŞ 2. “Emek” Temalı Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olan yarışmaya, www.hakisemekfotograflari.org.tr  web sitesinden başvuruda bulunabilecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşen Emeğe Saygı temalı kısa film yarışmamızla dünya genelinde bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Emek temalı fotoğraf yarışmamızla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz” dedi. 

Ankara - Ahmet Terzi

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