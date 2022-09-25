İnançer’in yerine Ahmet Özhan

İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel, vefat eden Cerrahi tarikatının şeyhi Ömer Tuğrul İnançer’in yerine Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan’ın geçtiğini duyurdu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ömer Tuğrul İnançer efendinin vefatının ardından Şeyh Nurettin Cerrahi Tekkesi’nin yeni postnişini, Ahmet Özhan olmuş.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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