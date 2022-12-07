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7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kitabın elinden tuttuğu nesiller gerekli

07 Aralık 2022, Çarşamba 01:37
Şanlıurfa 5. Ulusal Kitap Fuarında konuşan İslam Yaşar: “Bediüzzaman’ın en büyük mücadelesi cehaletle olmuştur. Bu mücadeleyi de kitapla yapmıştır. Kitabın elinden tuttuğu nesiller gerekli” dedi.

Yaşar Olğun - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 5.Ulusal kitap fuarında, Bediüzzaman Beşlemesi Yazarı İslam Yaşar imza sonrası okuyucularıyla ‘kitap” konulu söyleşi yaptı. Pek çok dinleyicinin katıldığı söyleşide Yaşar; kitap fuarına çocuklarının ellerinden tutup getiren anne babalar, bu fuardan sonda çocuklarının ellerini tutacak kitaplar almalarını söyledi. İslam Yaşar yaptığı söyleşide, kitap okumanın yanında kainatı okumanın da öneminden bahsetti. Yaşar, “Kitabı sadece iki kapak arasındaki sayfalar olarak düşünmemek gerekir. Kitap aynı zamanda gün içindeki yaşadıklarımızdır. Bu yaşadıklarımızı ya akılla seçeriz ya da heveslerimizle. Elbette ona göre de hayat şekillenir. Kitap hayat kalitesidir. İnsanın hayatı okuduğu ve yaşadığı kitaplarla kalite kazanır. Kitapsız bir toplum şaşırmaya, yok olmaya mahkumdur. Her yaşanan hayat okunmaya değer bir kitaptır.” diyerek söyleşiye katılanlar için ev kütüphanelerine ve anı defteri oluşturmaya dikkatleri çekti.

Her insanın hayatı bir kitaptır

Hayat ve kitap bağlantılı sohbetinde Yaşar, şunlara temas etti: “Kitap yazmanın önemin üzerinde dururken, yaşanan hayat, aynı zamanda yazılmış hayattır. Her insanın hayatı bir kitaptır. Kendisi ve kimse yazmasa da münker nekir melekleri yazıyor. Onun için her insanın hayatı kitaplardan müteşekkildir. Her insanın yaşadığı hayattan alınabilecek dersler vardır. Hesap gününde hayat kitabı sağdan verilenler hayatını İlahi emirler etrafında yaşamışlar ve ebedi saadeti kazanmışlardır. Diğerleri ise sadece fani dünya hayatını düşünerek yaşamışlar ve aldanmışlardır.” dedi.

Müslüman neslin elinden kitaplar tutmalı

Yazar sohbetini şu tespitlerle şekillendirdi: “Bizim medeniyetimiz kitabi bir medeniyettir. Dolayısıyla Müslüman neslin elinden kitaplar tutmalıdır. Bu medeniyetin mensupları Kur’an ve Sünnet temelli bir hayatı yaşıyor. Kitap, şaşmaz ve şaşırmaz ölçüler taşır. Kitap temelli olan toplumlar uzun ömürlü olur. Kur’an medeniyeti insanlığın nurlu geleceğidir. Kur’an’ın bu asırdaki tefsiri Risale-i Nur eserleri her geçen gün daha çok tanınıyor ve okunuyor. Nitekim Bediüzzaman’ın en büyük mücadelesi cehaletle olmuştur. Bu mücadeleyi de kitapla yapmıştır. İnsanlar bu tefsirlerle tanıştıktan sonra daha şuurlu bir hayat yaşamaya başlıyor. Eğer Müslümanlar fiilleriyle İslam’ı yaşarsa, gelecek, İslam’ın hakikatleriyle şekillenecektir.” dedi.

Okunma Sayısı: 195
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