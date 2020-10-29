Mevlid hediyesi Hastalar Risalesi

Isparta’da Mevlid-i Şerifi en güzel şekilde ikbal etmek ve mâlûm korona hastalığı münasebetiyle insanlara hakikî bir manevî teselli ulaştırma şevki ile Bediüzzaman Said Nursî’nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur Külliyatı’ndan 200 adet Risalet-i Ahmediye kitabı ve Hastalar Risalesi kitabı hediye olarak Oto Sanayi bölgesindeki usta ve çalışanlara dağıtıldı.

Isparta Yeni Asya Şahs-ı Manevisinin duâ ve iştiraki ile gerçekleştirilen bu faaliyet büyük bir ilgi ve memnuniyet ile karşılandı. Kitapların dağıtımında dükkânlardaki misafirlerden “Biz de okumak istiyoruz, fazla varsa alabilir miyiz” diye çevirenler ya da “Tebrik ediyoruz, ne iyi düşünmüşsünüz, çok teşekkürler” diye mukabele edenler mutluluğumuza mutluluk kattı. Isparta - Yeni Asya

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