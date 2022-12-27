Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nın ödülleri verildi

“Özgür Kudüs” temasıyla düzenlenen “5. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması”nın ödülleri sahiplerine takdim edildi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 26 ÜLKE, 455 ESER Programın açılışında konuşan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Mescid-i Aksa’nın özgür olması için hep birlikte ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti. Esenler Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 26 ülkeden 179 karikatürist, 455 eserle katıldı.Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesi hedeflenen yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 38 eser finale kaldı. Türkiye’den Şener Tosun birinci, İran’dan Nahid Maghsoudi ikinci, Kazakistan’dan Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. Gecede Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı ezgiler söyledi. Etkinliğe katılanlardan çekilişle belirlenen 12 kişiye Kudüs seyahati hediye edildi.

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