‘Okuyorum’ diyenler arttı

OKUYAY Platformu’nun araştırmasına göre son 3 ayda en az bir kitap okuyanların oranı yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktı.

TÜRKİYE Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformu’nun tanıtım toplantısı Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleşti. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Ebru Şenol proje hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.

OKUYAY Platformu’nun KONDA Araştırma ve Danışmanlık’la yürüttüğü Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 hakkında özet bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından proje kapsamında yürütülen Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019’nun raporu ve OKUYAY Platformu’nun pilot projelerini yürüteceği 4 bölge ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye STK Haritalaması Araştırması doğrultusunda belirlenen bölgeler İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun oldu.

Ortalama 3 ayda 2,7 kitap okunuyor

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 sonuçları hakkında, KONDA’nın önceki araştırmalarıyla karşılaştırıldığında “Okuyorum” cevabı verenlerin artmış olmasının okuma kültürü için olumlu bir gösterge olduğu, Türkiye toplumunun okumanın önemini benimsediği, okumanın gelişmesi için bilinçlendiği değerlendirilmesi yapıldı. Araştırma şirketinin 2008 yılında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 70’i net bir şekilde kitap okumadığını belirtirken, yeni araştırmada bu oran yüzde 36’ya düşmüş durumda. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 30’dan yüzde 64’e çıktığı görünüyor. Türkiye’nin ortalamada 3 ayda 2,7 kitap okuduğunu ve bu sayının “Okuyanlar” kümesinde 4,2 kitaba kadar çıktığını gösteren araştırma aynı zamanda, “Okuyabilir” olarak belirlenen kümenin de azımsanmayacak oranda olduğunu ortaya çıkarıyor.

Okuma kültürü 2 yaşa kadar indi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, okuma kültürünün geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi için nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın eğitim bilimciler ve yayıncılarla beraber geliştirilmesi ve çocuğun yaşına göre okuma kültürünü geliştirici kitaplar hazırlanması gerektiğini söyledi. Okuma kültürü çalışmalarının 2 yaşa kadar indiğinin altını çizen Kocatürk, şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalar, çocuklara anne karnında kitap okunmasının da etkili olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalar neticesinde, 0-2 yaş grubundaki çocuklara resimli kitaplardan başlayarak okuma kültürünün aşılanması ve onların kişisel kütüphanelerini oluşturmasının sağlanması okuma kültürünü geliştirmek adına çok önemli bir adım.”

Gençler daha fazla okuyor

DÜNYADAKİ gençler arasında sosyal medya kullanımı artarken okuma oranının düştüğünü vurgulayan OKUYAY Platformu Sektör Uzmanı Sevengül Sönmez, Türkiye’de sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerin ise okuma oranlarının da arttığını söyledi. Sönmez, “Rapora göre okuma oranı, eğitim, gelir düzeyi ve tüketim gibi parametrelere göre artıyor. Türkiye, ortalamada 3 ayda 2,7 kitap okumuştur” ifadelerini kullandı. Sönmez, en fazla okuyanların gençler olduğunu söyledi.

Devlet politikası haline getirilmeli

TÜRK Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal şöyle konuştu: “Araştırmalar da gösteriyor ki Türk toplumunun okunmaya karşı bir sempatisi var. Okuma kültürü herkesimden teşvik ediliyor. Türkiye’de özel olarak çocuk kütüphane sayısı çok az. Bunların arttırılması gerekiyor ve okuma kültürü devlet politikası haline getirilmeli.” Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’ndan Erken Çocukluk Eğitimleri Uzmanı Serap Erdinç ise, “Çocukların beyin ve dil gelişimini hızlandıracak en önemli araç kitap okuma alışkanlığıdır” dedi.

HABER-FOTO: SÜREYYA NUR İŞLER

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