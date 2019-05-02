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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ramazan’a merhaba

02 Mayıs 2019, Perşembe
Türkiye’nin en yaşlı çocuk dergisi Can Kardeş 352. sayısında Ramazanı coşkuyla karşılıyor.

Üstelik okuyucularına bir sürprizi de var: Ramazana özel bir takvim!

Bu takvim öyle sıradan bir takvim değil… Ramazan boyunca her gün için bir faaliyet yer alıyor ve bu faaliyette okurları doğrudan katılımcı olacak. Can Kardeş okurları her güne bir faaliyette bakalım ne kadar başarılı olacak?

FETİH VE AYASOFYA

Birlikte biraz tarih yapraklarını karıştırmaya ne dersiniz? Mayıs ayı aynı zamanda İstanbul’un Fetih ayı… 

Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, İstanbul’un Fethi ve daha önemlisi Ayasofya’yı konu alan yazı kaleme aldı. Bu yazıda İstanbul fethinin ilk üç günü konu ediniyor. Bu vesileyle “Ne Haber” köşenin yazarı Kübra Örnek, Ayasofya’yı ziyaret ederek minik ziyaretçilere Can Kardeş hediye ediyor.

Dedik ya “Ramazanı karşılıyoruz”… İsmail Tezer’in kaleme aldığı; “Müjdeyle Gelen Ramazan” başlıklı yazıda, Arif’in ilk sahur heyecanını okurlarla paylaştırıyor.

RAMAZAN DEYİNCE AKLINA NE GELİYOR? 

Mikrofon Sende bölümünde, Şulenur Yaşar çocuklara işte bu soruyu soruyor:

“Ramazan deyince aklına ne geliyor?” 

Birbirinden eğlenceli ve şaşırtıcı cevaplar sizi güldürecek.

Derginin eğitici ve öğretici köşesinden, Makas Eller’in yazarı Şule Gülgün, kendi boyanızla ve malzemenizle birlikte “pofuduk” boya yapmayı size öğretiyor.

Hep birlikte denemeye var mısınız?

CAN KARDEŞ EN İYİ KARDEŞ 

Merakla beklenen Hayvanlar Âlemi’nin konuğu: Maskeli ve sevimli Rakun… Çizgi filmlerde ve belgesellerde izlediğiniz Rakun, Can Kardeş’in en renkli sayfalarında yerini aldı bile…

Birbirinden ilginç yeteneklerini kendi diliyle aktaran sevimli rakun, bakalım hangi özellikleriyle öne çıkıyor? 

Mehtap Y. Yükselten “Ramazan da Kim?” başlıklı masalında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini nefis bir üslûpla anlatmış. Bir halkın oruç tutarak nasıl değişime başladığını merak içinde okuyacaksınız.

ÇİZGİ KAHRAMANLAR BOŞ DURMUYOR

Çizgi karakterler iş başında; Vız Vız Arı’da doğum günü sürprizi yaşanırken, Uçan Çocuk Ramazanda rahatsızlanan davulcu Davut amcadan davulu alıyor ve sahura sokaklara çıkıyor. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfası, çizgileriyle güldürmeye devam ederken, usta çizer Vehip Sinan’ın Mıstık karakteri maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Keçe Külâhlılar çizgi serimiz bu sayıyla son buluyor. Hayreddin Ekmen’in fırçasıyla renk kattığı Bediüzzaman’ın hayatının bir kısmını anlattığı bu seride, heyecan yine dorukta. Yani diyoruz ki, derginiz yine dopdolu… Merakla beklenen Bilmece-Bulmacalar sizi bekliyor. Bu Ramazan ayında Can Kardeş’i yanınızdan ayıramayacaksınız. Çünkü Can Kardeş en iyi kardeş… Ve aynı zamanda en iyi arkadaş! Daha fazlasına ulaşmak için Can Kardeş’i takip edin!

 

Etiketler: can kardeş
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