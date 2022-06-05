Tokat'ta inşaat sırasında bulundu

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu. Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 497

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.