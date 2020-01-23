Yeni Asya'dan üç esere yeni tanzim yeni baskı

Risale-i Nur Külliyatı’ndan şahsî ve toplumsal hayata yönelik ölçülerin sunulduğu, dünya ve ahiret mutluluğunun esaslarını ihtivâ eden üç önemli eser.

Yeni Asya Neşriyat, ‘Çanta Boy Risaleler Seti’ kapsamında “Sünnet-i Seniyye Risalesi”, “Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri” ve “Beyanat ve Tenvirler” isimli eserleri de okurlarının istifadesine sundu.

Daha evvel Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Hizmet Rehberi, Medrese-i Yusufiye Risalesi ve Meyve Risalesi’ni çanta boy ve yeni tanzim olarak okuyucuyla buluşturan Yeni Asya Neşriyat, “Sünnet-i Seniyye Risalesi”, “Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri” ve “Beyanat ve Tenvirler” kitapları ile çanta boy setteki kitap sayısını sekize çıkardı. Ivory kâğıda, iki renk basılan sette baskı hazırlığı devam eden diğer eserler ise şunlar: Âyetü’l-Kübra, Bediüzzaman Cevap Veriyor, D. H. Örfî - Münâzarât - Hutbe-i Şamiye (üçü bir arada), Konferans, El-Hüccetü’z-Zehra, Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) Risalesi, Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi, Nur’un İlk Kapısı.

1- Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri

Yeni Asya Neşriyat’ın Çanta Boy Risaleler Seti kapsamında yeni tanzim ile satışa sunduğu bir diğer eser “Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri”. İslâm’ın beş temel rüknünden biri ve Peygamber Efendimizin (asm) ifadesiyle “dinin direği”, “mü’minin miracı” olan namaz için Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde yüz yerde edâsını emrettiği namazdan daha büyük bir hakikat olsaydı, imandan sonra onu emrederdi” diyor.

Eserde, özetle “Namaz ibadetinin mahiyet ve ehemmiyeti; farz namazın beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti; nefs-i emmârenin seslendirdiği ‘Namaz iyidir; fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.’ sözlerine karşılık insanı uyandıran, gayet tatmin edici ve muknî ‘ikaz’lar; yirmi dört saatten bir saati beş vakit namaza vererek ebedî saatler kazanmanın büyük bir ahiret ticareti olduğu; namazın dünyada, kabirde, mahşerde ve sıratta büyük mânevî kazançlar sağladığı; namazda okunan duâların mânâ ve ehemmiyeti” gibi konular üzerinde duruluyor.

2- FERDÎ VE İÇTİMAÎ YARALARIN MERHEMİ: SÜNNET-İ SENİYYE

“Mirkatü’s-Sünnet ve Tiryaku Marazı’l-Bid’a” (Sünnetin Mertebeleri ve Bid’a Hastalığına Tiryak) alt başlığıyla yayınlanan Sünnet-i Seniyye Risalesi’nde Peygamber Efendimizin (asm) “Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: Biri kitabullah, biri Âl-i Beyt’im.” ve “Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.” hadis-i şerifleriyle, bilhassa ahirzamanda Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmanın önemi üzerinde duruluyor.

Sünnet-i Seniyye düsturlarının aklî, kalbî ve ruhî hastalıklara, özellikle de sosyal yaralara birer devâ olduğunu, başka felsefî meselelerin onların yerini tutamayacağını ifade eden Said Nursî “Şeriat-ı Muhammediye ve Sünnet-i Ahmediyede hiçbir mesele yoktur ki, müteaddit hikmetleri bulunmasın” diyor.

“Yetmiş değil, yedi bin Risale, o hikmetleri bitiremeyecek”

Öte yandan, yazılan yetmiş-seksen risalenin, Sünnet-i Seniyyenin meselelerinin ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna büyük birer şahit hükmünde olduğuna da dikkat çeken Bediüzzaman “Eğer bu mevzua dair iktidar olsa, yazılsa, yetmiş değil, belki yedi bin risale, o hikmetleri bitiremeyecek.” diyor.

3- İçtimaî ve Siyasî Hayata Dair Beyanat ve Tenvirler

Çanta Boy Risaleler Seti kapsamında yeni tanzim ile satışa sunulan diğer bir eser ise “İçtimaî ve Siyasî Hayata Dair Bir Kısım Beyanat ve Tenvirler” ismini taşıyor.

İlk ve orijinal tanzimi Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’e ait olan Beyanat ve Tenvirler isimli eser, Risale-i Nur’dan içtimaî ve siyasî hayata bakan ölçüleri ihtiva ediyor.

“Hürriyet nedir? İstibdat nedir?”, “Meşrûtiyet nedir?”, “Meşrûtiyet ve Cumhuriyetin Şeriata uygunluğu”, “Din adına siyasete soyunmanın dine verdiği zararlar”, “Dindarların perde yapılarak, siyasetin dinsizliğe alet edilmesi”, “Demokratlık, demokratlığın ölçüleri”, “Siyasette Ahrar/Hürriyetçiler çizgisi”, “Tek adamlık sisteminin yanlışlığı”, “Meclis hâkimiyeti ve meşveretin önemi”, “Gayr-i müslimlerle ilişkiler”, “Hukukun üstünlüğü, adalet-i mahza” gibi konular eserde üzerinde durulan başlıca mevzular.

Said Nursî “Eski Said’in Hutbe-i Şamiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaîye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları, bu bîçare kardeşiniz bedeline, müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum.” diyerek, bu eserdeki sosyal hayata bakan ölçülerin önemine işaret ediyor.