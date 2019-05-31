Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yaptıklarınıza karşılık, sıra sıra dizilmiş koltuklara kurularak âfiyetle yiyin ve için. Onları iri gözlü hûrilerle evlendiririz. Tûr Sûresi: 19-20 HADİS: İnsanların gördüğü yerde namazı güzelce kılan, tek başına iken ise onu baştan savma kılan kimse Rabbini hafife almıştır. Camiü’s-Sağir, No: 8337

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