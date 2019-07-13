Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka birşey istemeyen kimseden sen de yüz çevir. Necm Sûresi: 29 HADİS: Kim insanlara dayanarak izzet kazanmaya çalışırsa Allah onu zelil kılar. Camiü's-Sağir Hadis No: 8476

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