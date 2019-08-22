Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Biz onlara imtihan olarak bir dişi deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Kamer Sûresi: 27 HADİS: Kim hacca gider de kabrimi ziyaret ederse, beni hayatta iken ziyaret eden gibi olur. Camiü’s-Sağir, No: 8628

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