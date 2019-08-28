Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki Lût onları şiddetli bir azapla yakalayacağımızı kendilerine haber vermiş, fakat onlar bu ikazı şüphe ile karşılamışlardı.

Kamer Sûresi: 36

HADİS:

Kim ki Allah'ı anar da Allah korkusundan dolayı gözleri dolar ve göz yaşları yere dökülürse, Allah Kıyamet günü ona azap vermez.

Camiü’s-Sağir, No: 8674