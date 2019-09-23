Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O iki denizi salıverdi ki, o denizler birbirleriyle karşılaşırlar. Aralarında ise bir engel vardır; birbirine karışmazlar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 19-21 HADİS: Öğle namazından önce dört rekât sünneti kılan kimsenin o günkü küçük günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8799

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