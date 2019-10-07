Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan kimseye gelince, onun için iki Cennet vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 46-47 HADİS: Kim ki bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse onun yaptığı cihad, cihad değildir. Camiü’s-Sağir, No: 8833

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