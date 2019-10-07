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7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

07 Ekim 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan kimseye gelince, onun için iki Cennet vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz?

Rahman Sûresi: 46-47

HADİS:

Kim ki bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse onun yaptığı cihad, cihad değildir.

 

Camiü’s-Sağir, No: 8833

Etiketler: ayet, hadis
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