Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İyiliğin mükâfâtı iyilikten başka birşey olur mu? Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Rahman Sûresi: 60-61 HADİS: Kim bir gün ve bir gece Müslüman ev halkının geçimini sağlarsa, Allah günahlarını bağışlar. Camiü’s-Sağir, No: 8846

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