Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gördünüz mü döktüğünüz meniyi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa Biz miyiz yaratan? Vakıa Sûresi: 58-59 HADİS: Haccın rükün ve şartlarını tam olarak yerine getiren ve Müslümanların da elinden ve dilinden selâmette kaldığı kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 8959

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