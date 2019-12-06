Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin ederim yıldızların mevkilerine. Bu bir yemin ki, bilseniz, ne büyüktür. Vakıa Sûresi: 75-76 HADİS: Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur. Camiü’s-Sağir, No: 9000

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.