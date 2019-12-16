Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer o kimse defteri sağından verilenlerden ise: Ey Ashâb-ı Yeminden olan zât! Selâm sana Ashâb-ı Yeminden! Vakıa Sûresi 90-91 HADİS: Kim yerdekilere merhamet etmezse, göktekiler de ona merhamet etmez. Camiü’s-Sağir Hadis No: 9092

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