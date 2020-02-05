Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra da yaptıklarını kıyâmet gününde onlara haber verecektir. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla bilir. Mücadele Sûresi: 7-3 HADİS: Hz. Peygamber döğüştürmek için hayvanları kızıştırmaktan nehyetti. Camiü’s-Sağir, No: 9337

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