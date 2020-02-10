Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler! Gizlice konuştuğunuzda, sakın günah işlemek, mü’minlere düşmanlık etmek ve Peygambere karşı gelmek üzere fısıldaşmayın. Mücadele Sûresi: 9-1. HADİS: Hz. Peygamber savaşta kadın ve çocuk öldürmekten nehyetti. Camiü's-Sağir, Hadis No: 9496

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