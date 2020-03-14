Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tâ ki o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşıp duran bir servet halini almasın. Haşir Sûresi: 7-2 HADİS: Müslümanı korkutmayınız. Çünkü Müslümanı korkutmak büyük bir zulümdür. Camiü’s-Sağir, No: 9674

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