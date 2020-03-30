Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İkisinin de âkıbeti Cehennem ateşinde ebediyen kalmaktır. Zâlimlerin cezâsı işte budur. Haşir Sûresi: 17 HADİS: Tedbir gibi akıllılık yoktur, günahlardan sakınmak gibi takva yoktur, güzel ahlâk gibi de asâlet yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 9910

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