Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden, ölümü asla isteyemezler. Allah ise zâlimleri hakkıyla bilir. Cuma Sûresi: 7 HADİS: Sana kâfi gelecek nimetler varken, seni azdıracak şeyleri istiyorsun. Ey Âdemoğlu, ne aza kanaat ediyorsun, ne de çoğa doyuyorsun. Camiü’s-Sağir, No: 65

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