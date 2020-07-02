Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin ve peygamberlerinin emrinden çıkan nice belde ahâlisi var ki, Biz onları pek şiddetli şekilde hesaba çektik ve görülmemiş bir azaba uğrattık. Talâk Sûresi: 8 HADİS: Abdestinizi tam alınız. Ateşte yanan topukların vay haline. Camiü’s-Sağir, No: 92

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