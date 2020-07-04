Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kim iman eder de salih amel işlerse Allah onu ebediyen kalmak üzere altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Talâk Sûresi: 11 HADİS: İki kişi vardır ki, Kıyamet Günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz; akrabalarıyla ilgiyi kesen kimse ve kötü komşu. Camiü’s-Sağir, No: 94

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