Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yüzüstü sürünenler mi yoksa istikamette gidenler mi hidâyet üzere ve doğru yoldadırlar? Mülk Sûresi: 22 HADİS: Allah’ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır. Camiü’s-Sağir, No: 127

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