Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقت نقطه‌سنده قطعيًا قرآنڭ مِثلى يوقدر و اولاماز. و هيچ بر شى بو معجزهِٔ أكبرڭ يرينى طوتاماز. Nurdan Katreler Hakikat noktasında kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 471

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